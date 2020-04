Stando alle ultime notizie, la FCC in America ha certificato il nuovo Oppo Reno 3 Pro 5G che potrebbe arrivare sul mercato internazionale. Le ultime dichiarazioni infatti parlano chiaro, il dispositivo presto potrebbe essere disponibile anche al di fuori della Cina.

Il device targato Oppo è già presente sul mercato cinese da un anno, ma solo all’inizio di marzo è stato comunicato che questo smartphone fino ad ora esclusivo della Cina potrebbe arrivare in tutto il mondo, quindi anche da noi. La novità non è tanto il dispositivo di per sé quanto le sue caratteristiche. Infatti, è già disponibile la versione 4G, non possiamo dire lo stesso per la variante invece con 5G.

Oppo Reno 3 Pro 5G finalmente potrebbe essere venduto in tutto il mondo, non più solo in Cina

Il codice del modello certificato dalla FCC è il seguente: CPH2009, tra l’altro comparso di recente anche su GeekBench. Secondo le informazioni rivelate sulla piattaforma, almeno la RAM e il processore sono identici a quelli presenti sul modello esclusivo della Cina. Reno 3 Pro nella variante 5G ha diverse differenze importanti rispetto alla variante che supporta solo il 4G. Innanzitutto, differisce per il SoC, un Qualcomm Snapdragon 765 e non il MediaTek Helio P95.

Per quanto concerne il display, è lievemente più grande e con un refresh di 90 Hz, dispone inoltre di altoparlanti stereo – ma non del jack da 3,5 mm – e supporta fino a 12 GB di RAM. La fotocamera principale ha la stabilizzazione ottica ma il sensore è in questo caso di 48 MP. Al momento, non ci sono dettagli precisi sul periodo in cui diventerà disponibile, ci vorrà probabilmente un po’ di tempo prima di saperne di più. Ovviamente vi terremo aggiornati.