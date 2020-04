L’operatore virtuale Lycamobile ha appena lanciato una nuova iniziativa per le ricariche effettuate online, che permette di ricevere minuti e Giga extra senza costi aggiuntivi per ben 30 giorni.

La promozione è disponibile dallo scorso 23 marzo 2020, con lo scopo di incentivare i clienti a rimanere in casa durante questa emergenza da nuovo coronavirus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lycamobile offre minuti e Giga senza costi aggiuntivi se rimanete a casa

L’operatore virtuale ha avviato una nuova campagna informativa tramite email, indirizzata ad alcuni già clienti. Quest’ultimi saranno avvisati della possibilità di aderire a questa promozione. La nuova promo ricarica online denominata Rimani a Casa, sarà disponibile fino al prossimo 15 aprile 2020, salvo proroghe nei prossimi giorni.

Per poter ricevere i minuti ed i Giga aggiuntivi, basterà effettuare una ricarica online di qualsiasi importo. I minuti e Giga extra si traducono in 100 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 3 GB di traffico aggiuntivo alla massima velocità disponibile, validi per 30 giorni dal momento in cui è stata effettuata la ricarica.

Come viene riportato nelle condizioni presenti sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza. Quest’ultimo deve astenersi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale. Vi ricordiamo che l’operatore ha recentemente lanciato le nuove offerte denominate PORTIN, non lasciatevele scappare. Quest’ultime, vi ricordo che nelle scorse settimane sono state prorogate fino al 31 marzo 2020 ma attualmente sono ancora disponibili per i clienti in portabilità. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.