Iliad inizia la stagione primaverile forte di un grande traguardo raggiunto nelle scorse settimane. Ad oggi, il provider francese conta su una platea di cinque milioni di clienti in Italia. In attesa di compiere il suo secondo anno di vita, la compagnia può essere considerata consolidata alla stregua di TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, due offerte per un risparmio sempre maggiore dei clienti

Molti utenti scelgono Iliad per risparmiare sul costo della loro ricaricabile. Non vi sono dubbi, infatti, che un’offerta come la Giga 50 rappresenti una grande soluzione sotto questo punto di vista. Al costo di 7,99 euro ogni mese gli utenti ricevono consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 50 Giga internet.

Giga 50 non deve essere considerata, però, l’unica offerta di Iliad. Sul suo sito ufficiale, il provider contempla ulteriori due offerte per i nuovi clienti.

Sul suo sito ufficiale Iliad continua a promuovere la promozione Giga 40. Tale offerta prevede l’utilizzo di minuti ed SMS illimitati per chiamate e messaggi a cui si aggiungono 40 Giga per la connessione internet. Sempre per la navigazione di rete sono inclusi anche 4 Giga utilizzabili in roaming. Il prezzo per il rinnovo mensile dell’offerta si attesta sui 6,99 euro.

Insieme a Giga 50 ed a Giga 40, Iliad non dimentica gli utenti che desiderano una promozione esclusiva per le telefonate. Ecco quindi l’offerta Voce. Grazie a questa tariffa gli utenti avranno a loro disposizione minuti illimitati per effettuare conversazioni in Italia verso tutti i numeri fissi e mobili al semplice costo mensile di 4,99 euro. Non sono contemplate in tale tariffa soglie per internet.