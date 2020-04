Facendo un bilancio di tutte le fotocamere dei più recenti smartphone lanciati sul mercato, Huawei P 40 Pro è il modello vincente. Supera in qualità anche smartphone come iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi10 Pro, Samsung Galaxy S20 plus e OPPO Find X2 Pro. Le sue prestazioni e caratteristiche superano pertanto quelle di smartphone la cui qualità è ritenuta indiscussa. Vi spieghiamo di seguito tutte le caratteristiche.

Huawei P40 Pro, quali sono le caratteristiche dello smartphone dalla super telecamera

Dxomark, è una famosa azienda francese considerata un punto di riferimento in grado di valutare con grande precisione gli smartphone anche nel dettaglio. Nello specifico, anche componenti come la fotocamera ed ha attribuito un punteggio molto alto a questo cameraphone dalle alte prestazioni. In totale questo modello infatti guadagnato ben 128 punti, battendo i record della storia degli smartphone. In sostanza, tra tutti i telefoni di fascia alta di questo periodo, senza dubbio il P40 pro può considerarsi il re della fotografia mobile.

Huawei in questo modo sta guadagnando sempre più fiducia da parte del mercato, prendendo in qualche modo persino l’arte della fotografia, la quale richiede spesso strumenti molto costosi, più accessibile alle persone comuni. Ma quali sono le caratteristiche della quad-camera di questo device così innovativo?

Sensore principale da ben 50 MP 1/1,28″, possiede un obiettivo con apertura f/1,9,O full-pixel e OIS

1/1,28″, possiede un obiettivo con apertura f/1,9,O full-pixel e OIS Sensore ultrawide da 40 MP 1/1,54, obiettivo con apertura f/1,8 equivalente a 18 mm, PDAF

1/1,54, obiettivo con apertura f/1,8 equivalente a 18 mm, PDAF Telefoto da 12 MP 1/3,56, PDAF, OIS

1/3,56, PDAF, OIS 3D ToF camera con rilevamento di profondità (FOV a 78 gradi)

con rilevamento di profondità (FOV a 78 gradi) Flash LED

Video 4K, 2160p/60fps

Sensore multispettrale

Oltre al record del punteggio complessivo di 128 punti sopracitato, ottiene 140 punti unicamente per il comparto fotografico, riconfermando ulteriormente un nuovo record mai visto prima per questo genere. Gli appassionati di fotografia che acquisteranno un Huawei P40 Pro potranno verificare di persona tutte le strabilianti novità che questo telefono ha portato negli smartphone per il mondo della fotografia.