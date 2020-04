Netflix è il miglior posto su cui svagarsi nelle ore più dure, specialmente in quelle più recenti, caratterizzate dalla quarantena causa Coronavirus. Difatti, tutto il mondo è bloccato in casa e unito dalla stessa noia e voglia di uscire di casa a svolgere ognuno la propria vita privata di sempre.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: spoiler sulle nuove stagioni del 2020

ELITE 3

A grande richiesta il 13 marzo è tornata la conclamata serie tv Elite. Cosa vedremo nelle nuove puntate? Gli episodi sono ancora ambientati nella scuola di Las Encinas. Tre dei protagonisti vincono delle borse di studio per l’istituto privato di Madrid. La storia cambia sfumatura quando Marina, studentessa della scuola, viene uccisa. Questo scatena la caccia all’assassino che vedremo sarà un continuo puntare il dito verso l’altro. L’accusato è Polo, il quale verrà perseguitato dai mille tentativi di smascheramento del fratello di Marina e della sua vecchia fiamma. Altri come Cayetana invece, resteranno in silenzio e continueranno a camminargli accanto nonostante tutto. La vicenda si complica ulteriormente ne momento in cui, durante una festa, anche Polo viene ucciso.

RIVERDALE 5

Rimanendo in tema liceo e periodo adolescenziale, parliamo di Riverdale 5, in arrivo verso ottobre. In questo caso però i protagonisti si condurranno verso il tanto atteso esame di maturità che porterà con sè rancori, litigi e vendette, dividendo le loro strade per sempre.

BLACK MIRROR 6

Cambiando completamente genere passiamo alla sesta stagione di una serie tv dove a regnare è la tecnologia. Non ancora giunta sulla piattaforma Netflix, arriverà per il 2021. Una successione di episodi enigmatici e complessi ci porterà in un “vero e proprio coma” dal quale è difficile uscire, come afferma il regista.

SUBURRA 3

Purtroppo questa sarà l’ultima stagione dell’amata serie che narra l’incontro di 3 mondi molto diversi: Chiesa, Stato e Crimine. Sicuramente la terza e conclusiva parte ci stupirà. Vedremo la morte di Lele e il risveglio dal coma di Manfredi. Questi eventi scateneranno una guerra all’ultimo sangue e la nostra irrequieta curiosità.