Coloro in possesso di un’auto sono da qualche settimana agitati dall’ultimo trucchetto ideato da un gruppo di truffatori per rubare l’auto con estrema semplicità. Purtroppo i tranelli sono sempre dietro l’angolo, ma questo metodo si è diffuso con estrema rapidità a tal punto che la Polizia Stradale ha avvisato tutti i consumatori di prestare maggiore attenzione. Ecco qualche dettaglio in più.

Auto rubate: i truffatori utilizzano il trucco della bottiglietta di plastica

I truffatori mirano ad un’auto e con la massima cautela e attenzione inseriscono una semplice bottiglietta di plastica nella ruota dell’auto, abbastanza nascosta per non farla notare dal conducente. Inoltre, nella maggior parte dei casi la bottiglietta è nascosta nella ruota posteriore dalla parte del passeggero.

In questo modo, il proprietario dell’auto riscontra problemi quando l’auto è già in funzione visto i strani e inspiegabili rumori provenire dall’auto. Nella maggior parte dei casi, fermando l’auto per andare a controllare l’origine del problema il conducente lascia l’auto aperta e con la chiave inserita nel quadro visto. In questo modo l’obiettivo dei truffatori è finalmente raggiunto perché possono correre in auto, mettere la marcia, partire e il gioco è fatto.

Le segnalazioni inviate sono già numerose e i possessori di un’auto continuano a segnalare questo subdolo metodo. Si tratta di un trucchetto già visto negli anni passati, ma un gruppo di truffatori ha deciso di riutilizzarlo di nuovo vista la sua efficacia.

È molto importante, infatti, prima di entrare nella propria auto e partire controllare accuratamente tutte le ruote così da evitare spiacevoli inconvenienti.