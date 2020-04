Sempre in più conversazioni viene oramai utilizzato lo strumento di cancellazione reso disponibile da WhatsApp. Nel corso di questi mesi, tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica hanno imparato le potenzialità e la comodità di questa particolare funzione.

Su WhatsApp ora è possibile eliminare un messaggio, anche se questo è stato già inviato. La cancellazione ha successo a patto che il proprio interlocutore ancora non abbia visualizzato il contenuto.

WhatsApp, con un’app si recuperano tutti i messaggi cancellati

L’obiettivo di WhatsApp, con questo strumento, è mettere ordine tra le vare chat. Non vi sono dubbi che grazie a tale tool le conversazioni presentino meno errori di forma. Anche le incomprensioni tra utenti sono divenute molto meno presenti.

Non a tutti però piace lo strumento di cancellazione di WhatsApp. Per tanti che ne apprezzano la forma, tanti altri sono contrari e cercano in un modo o nell’altro di recuperare ogni messaggio rimosso in chat da amici.

In ovvia assenza di metodi ufficiali su WhatsApp, l’unico modo per realizzare questo desiderio è il Google Play Store. Sulla piattaforma Android è disponibile un’app molto utile: “Notification History”.

Grazie a quest’app – ovviamente gratuita su negozio virtuale Android – lo smartphone riuscirà a salvare in automatico ogni notifica in arrivo. Tra le notifiche salvare risulteranno esserci anche quelle di WhatsApp). Utilizzando in questo modo Notification History sarà possibile avere in ogni momento una riproduzione fedele del messaggio che è stato cancellato, proprio attraverso la relativa notifica. Il sistema è semplice ma efficace e fa perdere il senso pratico ad ogni rimozione di contenuto.