Twitch: le sue ore di visualizzazione sono aumentate a dismisura

Twitch: i canali aumentano insieme alle ore di visualizzazione degli utenti

Twitch ha anche registrato un balzo del 17 percento delle ore totali di visualizzazione rispetto al trimestre precedente e un balzo del 19,5 percento negli spettatori simultanei. Il numero di canali unici è aumentato del 33 percento nell’ultimo trimestre. E mentre il numero totale di ore in streaming è diminuito nel corso del 2019, ora è a un livello record di 121 milioni di ore. Il pubblico sta aumentando in parte anche perché ci sono più emittenti, non solo un maggiore interesse per i canali già presenti.

Questo non vuol dire che i rivali stiano necessariamente una spanna sotto a Twitch. Facebook Gaming ha visto un’impennata nell’ultimo anno e Mixer gode sia del secondo numero più alto di ore in streaming sia di un numero maggiore di emittenti rispetto a Facebook e YouTube messi insieme. È comunque evidente che Twitch sta beneficiando maggiormente dell’improvvisa impennata di ore di visualizzazione. È da vedere cosa succederà quando si ritornerà alla “vita normale”, se Twitch continuerà di questo passo o meno.