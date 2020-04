Nel mese di aprile continuano le grandi offerte di TIM per tutti i suoi nuovi abbonati. Già durante le scorse settimane, abbiamo sottolineato come il gestore nazionale sia sempre più impegnato nel garantire al suo pubblico promozioni non soltanto dedicate al mondo della telefonia, ma anche spinte verso il settore dell’intrattenimento.

TIM offre TIMvision in regalo e Chromecast a prezzo scontato

Una delle migliori iniziative del momento, ad esempio, è quella di Disney+. Tutti coloro che hanno un piano di visione con TIMvision possono accedere al servizio streaming di casa Disney ad un costo scontato di 3 euro al mese, anziché 5,99 euro.

Sempre legato a TIMvision è un ulteriore omaggio messo a disposizione da TIM per i suoi clienti. Attraverso il portale TIMparty, tutti coloro che risultano essere utenti del provider da almeno un anno potranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming per tre mesi completamente a costo zero.

Questa promozione è legata ad un’ulteriore iniziativa, l’acquisto di una Chromecast. Sempre sul sito di TIMparty, infatti, sarà possibile acquistare il dispositivo di Google al costo scontato di 32 euro invece del prezzo pieno di 39 euro.

Solo chi acquista la Chromecast su TIMparty potrà beneficiare dei tre mesi di canone gratuito per TIMvision. Al termine dei tre mesi promozionali, il costo del servizio streaming sarà quello standard di 5 euro ogni trenta giorni. La promozione è valida sino al prossimo 28 Aprile.

Con Chromecast, è bene sottolineare, oltre alla presenza di TIMvision gli utenti potranno accedere – via smartphone – a tante altre app di genere come Infinity, NOW TV, YouTube.