TIM è al fianco di tutti i suoi abbonati durante questi giorni così difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. In queste settimane il provider italiano ha mostrato al pubblico alcune iniziative di sostegno digitale dedicate a chi è costretto a restare in casa per evitare la diffusione del virus.

Non solo nel campo della telefonia, ma anche in quello dell’intrattenimento, è impegnata TIM. Il gestore continua a puntare tante risorse su TIMvision, la sua piattaforma streaming per la disponibilità di film e serie tv.

TIM, insieme a Disney+ gli utenti potranno accedere anche a Sky

La grande novità di primavera è la partnership che TIM ha siglato con il nuovo portale Disney+. Tutti coloro che sono abbonati a TIMvision con una spesa extra mensile di 2,99 euro possono accedere al servizio streaming di casa Disney. I primi tre mesi di abbonamento, inoltre, sono inclusi nel prezzo.

Non c’è però solo Disney+ tra le disponibilità dei clienti TIMvision. Attraverso la piattaforma, infatti, è possibile accedere anche ai contenuti di Sky. Nella fattispecie, gli utenti potranno abbonarsi a NOW TV utilizzando un classico TIMvision Box. L’operatore mette a disposizione i canali sportivi per la visione di eventi come la Serie A, Champions League, Formula 1, motomondiale ed NBA.

Il pacchetto Sport di TIM ha un prezzo di 29,90 euro, senza alcun vincolo di abbonamento. Gli abbonati quindi potranno decidere se disdire o meno il ticket di mese in mese, senza incorrere in penali o costi extra. Con questo pacchetto gli utenti oltre ai canali di NOW TV potranno accedere anche all’app ufficiale di DAZN.