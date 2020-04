A quanto pare Asus ha intenzione di aggiungere un nuovo monitor da gaming al suo arsenale, infatti sul sito ufficiale è apparso un nuovo monitor dedicato ai videogiocatori, nome in codice TUF VG27H1, appartenente alla gamma TUF Gaming.

Specifiche da gaming

Il nuovo monitor della gamma esordisce con un pannello curvo VA da 27 pollici e in risoluzione FullHD 1920×1080.

Il display gode della certificazione AMD FreeSync Premium, funzionalità apposita che gli consente di adattarsi a frame rate variabili durante le sessioni di gioco, oltre che necessaria dal momento che il refresh rate del display è di 165Hz.

Tra le tecnologie interessanti implementate da Asus nel monitor abbiamo Low Motion Blur, che permette di avere un tempo di risposta pari a 1ms, grazie all’accoppiata con l’adaptive sync, che permette di eliminare fastidiosi fenomeni di ghosting e tearing dell’immagine, restituendo in game immagini nitide e fluide.

In accoppiata a Low Motion Blur, abbiamo anche Shadow Boost, una tecnologia apposita che consente di migliorare l’illuminazione delle aree scure del monitor senza però sovraesporre eccessivamente le aree chiare.

In ultima istanza ma non per importanza, abbiamo montata a bordo la tecnologia Ultra-Low Blue Light, la quale viene incontro a chi vuole usare i monitor in pieno relax visivo, dal momento che tale feature porta al quasi azzeramento delle emissioni di luce blu.

Dal lato connettività abbiamo un piccolo HUB composto da un ingresso HDMI 2.0, una porta D-sub e due porte audio da 3,5mm, uno in ingresso e uno in uscita.

Osservando le caratteristiche del monitor si evince come esso sia progettato per gli amanti della fluidità nei videogiochi, dal momento che offre tutte le funzionalità a garantirla.

La data di lancio non è ancora stata esposta, ma dal momento che il monitor targato Asus è già presente sul sito, non dovrebbe mancare molto al suo rilascio.