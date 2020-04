In questi giorni ed in queste settimane, i palinsesti di Sky sono stati ovviamente modificati dall’emergenza Coronavirus. Con tutti gli eventi sportivi e calcistici della primavera rinviati o cancellati, gli abbonati della piattaforma satellitare si stanno riversando sulla visione di serie tv e film.

Sky, in questi giorni conviene ancor di più un abbonamento a NOW Tv

Non è un caso se, nel corso di queste settimane, Sky ha deciso di lanciare in maniera ancora più decisa la sua offerta streaming. L’obiettivo dell’emittente è quello di contrastare la tecnologia IPTV grazie al suo servizio NOW TV.

Gli utenti che già si sono affidati a NOW TV sono numerosi. Con l’attivazione di una sottoscrizione a NOW TV sarà possibile avere accesso alla maggior parte dei canali Sky senza vincolo d’abbonamento ed anche senza l’ausilio di un decoder o di una parabola. In maniera simile al sistema IPTV, anche con NOW Tv, i clienti avranno costi da ribasso rispetto ai prezzi standard di un normale abbonamento.

L’offerta base di NOW TV prevede la scelta di un piano di abbonamento tra le proposte Cinema, Serie TV o Intrattenimento: il costo mensile in questo caso sarà di 9,99 euro. Per la visione congiunta di questi tre pacchetti gli utenti dovranno spendere soltanto 19,99 euro al mese.

Con il prossimo ritorno degli eventi agonistici, gli utenti di NOW TV potranno attivare anche il ticket Sport. Il ticket Sport comprende tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky ed i rispettivi canali ad un costo standard di 29,99 euro.