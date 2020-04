Sul canale televisivo Premium Store ogni mercoledì va in onda una puntata della quarta stagione di Riverdale, la serie televisiva che racconta le vicende dei personaggi di Archie Comics. Sono disponibili le prime tre stagioni sia sulla piattaforma di streaming Netflix che quella Infinity.

Comunque sia, anche se la quarta stagione deve ancora terminare i fan sperano in una quinta stagione perché è impossibile stancarsi delle vicende che coinvolgono Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones. Fortunatamente la serie televisiva statunitense ha già confermato una quinta stagione.

Riverdale 5: le nuove puntate sono confermate, ecco i dettagli

Secondo quanto dicono le notizie che girano in rete, Riverdale ha confermato una quinta stagione anche se gli episodi della quarta sono ancora in corso. Gli spettatori innamorati di questa serie televisiva statunitense sono milioni e lo sviluppatore, Roberto Aguirre-Sacasa non poteva terminarla visto il successo riscosso.

Purtroppo i dettagli sulle prossime puntate sono molto pochi visto che non si conosce ancora il finale della quarta, ma secondo alcune voci da corridoio potrebbe concentrarsi sull’ultimo anno di liceo dei personaggi principali oppure sul loro futuro dopo il liceo.

Inoltre, è troppo presto anche parlare di riprese visto l’emergenza sanitaria che in tanti stiamo vivendo a causa del Covid -19. Con le direttive attualmente in atto non si conoscono ancora i tempi per registrare le scene e riportare a lavoro la produzione e tutto il cast.

L’unica cosa da fare è guardare tutti gli episodi della quarta stagione e aspettare la fine per scoprire qualche dettaglio in più sulla prossima.