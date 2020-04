L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente le proprie offerte denominate Creami WeBack e Creami Style fino al prossimo 14 aprile 2020.

I prezzi di queste offerte, come ben saprete, partono da soli 5 euro al mese e utilizzano il meccanismo dei credit, come la maggior parte delle offerte dell’operatore. Scopriamole nel dettaglio.

PosteMobile proroga Creami WeBack e Style fino al 14 aprile 2020

Iniziamo subito con la Creami WeBack, attivabile esclusivamente online e comprende credit illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali per chiamate ed SMS e 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. Il cliente riceverà anche 1 euro al mese di ricarica telefonica bonus per ogni 10 GB non utilizzati. Per esempio, se in un mese utilizzerete solamente 27 GB, l’operatore vi donerà un bonus di 2 euro.

La Creami Style comprende invece 500 credit per chiamare ed inviare SMS a tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 5 GB di traffico internet al prezzo di 5 euro al mese. Una volta esaurito il traffico dati, tutti i clienti potranno attivare l’opzione 5 Giga Extra al prezzo di 1 euro in più al mese per un massimo di due volte, arrivando così a pagare 7 euro per 15 GB mensili e 500 credit.

Per la prima offerta in romaming UE saranno utilizzabili 4.68 GB, mentre per la seconda l’operatore dispone di 3.28 Giga al mese. Entrambe le offerte appena presentate sono disponibili solamente per i nuovi clienti con un nuovo numero o con richiesta di portabilità. La SIM ha un costo di 20 euro e comprende 10 euro di traffico incluso, con spedizione gratuita ed addebito del rinnovo sempre su credito residuo.