I due gestori Wind e 3 Italia hanno recentemente presentato il nuovo operatore di telefonia WindTre proponendo agli utenti interessati un listino offerte decisamente vasto e sorprendente. I nuovi clienti del gestore, appunto, hanno la possibilità di scegliere tra numerose promozioni suddivise per fasce d’età e contenuti. WindTre rivolge l’attivazione delle sue nuove offerte a tutti clienti interessati, permettendo loro di procedere con l’acquisto della nuova SIM effettuando l’ordine direttamente online.

Passa a WindTre: ecco alcune promozioni dedicate ai nuovi clienti!

I nuovi clienti WindTre possono procedere con l’attivazione dell’offerta desiderata utilizzando il sito ufficiale www.windtre.it. In base alle proprie esigenze o alla propria età sarà possibile effettuare l’attivazione di una delle varie tariffe, tra le quali: la All Inclusive XLarge e l’offerta Student EDU con Easy Pay.

WindTre All Inclusive XLarge

L’offerta WindTre XLarge è dedicata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che desiderano acquistare una SIM e ricevere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga. Infatti, ogni mese tramite questa è possibile ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 60 GB di traffico dati alla massima velocità. Il costo della promozione ammonta a 16,99 euro al mese e deve essere saldato tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre Student EDU

La promozione è dedicata esclusivamente ai clienti aventi età massima 20 anni, i quali possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. Il costo della tariffa è in promozione a 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo, invece, sarà prevista una spesa di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, è previsto il pagamento tramite carta di credito, carta conto o conto corrente.