La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente rilasciato un nuovo film dal titolo Il Buco, diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Si tratta di un thriller-horror spagnolo con una grande metafora.

Il film risale al 2019 ma è stato inserito nel catalogo solamente nel marzo 2020 ed è subito entrato nella top 10 del film più visti della piattaforma. Scopriamo insieme i dettagli.

Netflix Il Buco entra nella top ten dei film più visti sulla piattaforma

Prima di parlare del film nei dettagli, ecco la sinossi: “in una prigione dove i detenuti dei piani superiori mangiano meglio di quelli sottostanti, un uomo si adopera perché le cose cambino e tutti ricevano cibo a sufficienza“. Il protagonista del film si chiama Goreng, che entra come volontario in una prigione strutturata in verticale, in cui nei pavimenti di ogni cella è stato costruito un buco nel quale passa una piattaforma una volta al giorno con del cibo.

Il cibo presente sulla tavola sarà mangiato dai detenuti del primo livello e quello che lasceranno potrà essere mangiato da quelli del secondo livello e così via. Ogni detenuto, insieme al proprio compagno, resta nella stessa “fossa” per un mese. Ovviamente i detenuti dei piani più bassi sono piano piano divorati dalla fame e sono quindi costretti a comportamenti estremi. Goreng vive la situazione in prima persona e decide di impegnarsi personalmente affinché la situazione possa cambiare, e anche quelli dei piani più bassi possano ricevere del cibo.

Se ancora non avete avuto l’onore di vedere questo film, potete dare un’occhiata al trailer ufficiale, disponibile sul canale ufficiale della piattaforma su YouTube. Il cast de Il Buco è composto da Iván Massagué che interpreta Goreng, Alexandra Masangkay è Miharu, Antonia San Juan è Imoguiri, Emilio Buale è Baharat e Zorion Eguileor.