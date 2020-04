Lenovo Legion introdurrà presto una nuova serie di PC da gaming, pensati per offrire un’esperienza di gioco più immersiva ed avvolgente, grazie all’implementazione delle più recenti tecnologie, tra cui la potentissima GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con Max-Q Design e processori mobile Intel Core H-Series fino alla decima generazione.

Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i, i nuovi laptop da gaming con tecnologie rivoluzionarie

Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i (queste le proposte future) saranno entrambi dotati di NVIDIA Advanced Optimus, una tecnologia che assicurerà una migliore efficienza della batteria. Advanced Optimus rileva in maniera dinamica il carico di lavoro della GPU e, in modo automatico, connette alternativamente al display la GPU NVIDIA (per i carichi di lavoro più onerosi) oppure la IGP (per i carichi di lavoro più leggeri). Così facendo, viene ottimizzata la durata della batteria quando sono in uso applicazioni che richiedono un carico di lavoro più leggero, per poi ottenere le massime prestazioni e frame rate durante le sessioni di gioco.

Entrambi i nuovi laptop Lenovo Legion supporteranno la tecnologia NVIDIA G-SYNC per un’esperienza di gioco più fluida e saranno dotati di processori mobile Intel Core H-Series fino alla decima generazione. Mentre Lenovo Legion 7i sarà dotato delle nuove GPU GeForce RTX SUPER con Max-Q Design, che assicurerà agli utenti clock più rapidi e un nuovo livello di realismo, Lenovo Legion 5i presenterà, invece, GPU fino a RTX 2060.

Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion Y540 con RTX 2060 GPU saranno disponibili con un prezzo a partire da 999 dollari, mentre quelli con GPU RTX 2070 GPU saranno disponibili con un prezzo a partire da 1199 dollari. Maggiori informazioni sul prodotto, sulla disponibilità e sui prezzi saranno comunicati in un secondo momento.