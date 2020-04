Ancora una volta, in questi giorni di emergenza in cui molte aziende si stanno adoperando per sostenere clienti e fans, questa azienda fa la sua parte. Dopo aver reso disponibile l’assistenza gratuita per tutti coloro che possiedono un dispositivo dell’azienda, nonché la garanzia prolungata fino al 15 giugno per alcuni prodotti, dà il via a partire da oggi agli HONOR Fans Days.

HONOR Fans Days, Ecco di cosa si tratta e quanto a lungo durerà l’offerta

Questa offerta proposta da Honor, è valida su Amazon a partire da oggi, 2 aprile, fino al 12 aprile 2020. Consiste di rendere accessibili tramite delle offerte, gli smartphone best buy prodotti dall’azienda. La ragione di questa scelta è dovuta al riconoscimento da parte sua, dell’importanza in un momento simile, di possedere uno smartphone. Honor Italia dichiara di credere che la tecnologia può avere un impatto positivo sulle persone. Ribadisce inoltre che uno smartphone in un momento simile possa rendere tutti più produttivi e connessi.

George Zaho, il presidente di Honor ha condiviso in questa occasione un pensiero con tutta la sua community. Sostiene ovvero che grazie ai fan e ai clienti di tutto il mondo, dalla fine del 2019 è stato possibile contare più di 220 milioni di sostenitori. Per questo motivo l’azienda aveva il desiderio di mostrare gratitudine e supporto a tutte queste persone. Ma ecco quali sono le offerte disponibili su Amazon riguardanti gli smartphone best buy:

HONOR 20, 20 Pro, 20 Lite

HONOR 9X

HONOR 10 Lite

Ci auguriamo che tutte queste offerte possano tirare su il morale di molte persone che in questo momento sono in difficoltà, sperando di poter presto riprendere tutti in mano la nostra quotidianità.