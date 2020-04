Gli ultimi spiacevoli avvenimenti hanno indotto a una modifica radicale dello stile di vita di ognuno. Qualsiasi interazione con amici e parenti, così come gli impegni lavorativi, le lezioni scolastiche e universitarie, è stata trasferita online. Aumenta, di conseguenza, l’utilizzo già precedentemente intenso di app di messaggistica istantanea, come WhatsApp, e delle piattaforme social più note, come Facebook e Instagram. Purtroppo gli effetti della pandemia potrebbero, però, presto colpire anche questo campo; provocando il collasso delle note app per via del sovraccarico dei server registrato negli ultimi giorni.

WhatsApp, Instagram e Facebook rischiano il collasso: i server potrebbero non reggere!

A confermarlo è proprio Mark Zuckerberg, il quale analizzando i dati emersi negli ultimi giorni ha dichiarato che i server potrebbero non reggere per via dell’intenso utilizzo da parte degli utenti; i quali costretti alla quarantena sfruttano Facebook, ma soprattutto WhatsApp e Instagram, effettuando chiamate e videochiamate molto lunghe; e scambiando addirittura il 50% dei messaggi in più rispetto al mese scorso.

Il CEO di Facebook ha prontamente rassicurato gli utenti confermando di esser pronto ad agire nel migliore dei modi, gestendo la situazione così da garantire la possibilità di continuare a utilizzare le piattaforme. A tal proposito ha già posto dei limiti poco rilevanti agli utenti WhatsApp che, in India, vedono ridotta la durata dei video per lo Stato WhatsApp a soli 15 secondi, anziché 30.

Al momento le piattaforme sembrano garantire il loro funzionamento. Non è da escludere, però, che il prolungamento dei provvedimenti intrapresi per il contenimento del virus inducano anche Zuckerberg a procedere con ulteriori restrizioni.