Il canone RAI e il bollo auto sono sicuramente due tra le tasse meno amate dagli italiani. Entrambe infatti sono considerate da molti delle tasse superflue e delle ingiuste imposizioni che volentieri si risparmierebbero. Per questo ci si domanda sovente, se è possibile in qualche modo evitare il pagamento dell’una o dell’altra. Esistono dei casi, sì, ma sono tra le eccezioni. Mi spieghiamo quali sono.

Canone RAI e bollo auto, Ecco quali sono i casi in cui ci si può esentare dal pagarli

Come già abbiamo spiegato, le esenzioni sono solo delle rare eccezioni, riguardano la minor parte degli italiani. Il nostro Paese era già in crisi economica, ma adesso più che mai ha bisogno di entrate. Facendo un calcolo di quanto il Governo guadagna in totale tra i pagamenti dei bolli e quelli del canone, ci rendiamo conto che l’ammontare globale è di circa 7 miliardi di euro annuali. Stiamo parlando quindi di una somma considerevole, il Governo non rinuncerebbe mai a un’entrata simile. Ciò non toglie che siano avvenute una serie di modifiche che riguardano la discrezionalità con cui si paga.

Per quanto riguarda il bollo, i cambiamenti dipendono da ciascuna regione e da alcuni fattori: aumento di prezzo per KWh, diminuzione dei costi per la tassa di possesso, stasi tariffaria. Il canone RAI, invece, rimane immutato e ha un costo di circa 100 euro annuali, spalmati sulla bolletta energetica mensile. Gli unici casi in cui ci si può assentare dal pagare l’una o l’altra possono dipendere da eventuali disabilità o l’età, che deve essere superiore ai 75 anni.