ASUS Republic of Gamers ha annunciato una nuova serie di notebook da gioco con i nuovi processori Intel Core di decima generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX SUPER. Tra i modelli presentati, anche il nuovo Zephyrus Duo 15, che si distingue dagli altri per la presenza del ROG ScreenPad Plus, uno schermo touch-screen secondario che amplifica le opportunità del multi-tasking e rappresenta il reale valore aggiunto di questo dispositivo.

Questo secondo schermo da 14,1 pollici ha una risoluzione 4K (3840 x 1100 pixel) e si posiziona tra la tastiera del notebook e sotto il display principale, per un utilizzo più agevole. Quando il notebook viene aperto, una cerniera inclina il display secondario verso l’alto con un angolo di 13°, esponendo al tempo stesso l’Active Aerodynamic System che può in questo modo aspirare aria fresca dall’alto di Zephyrus Duo 15. Tra le specifiche chiave di questo laptop, la CPU Intel Core i9 di decima generazione, la rivoluzionaria GPU RTX 2080 SUPER di NVIDIA ed un display FHD a 300 Hz (o la variante con schermo UHD 4K con copertura Adobe RGB al 100%).

ASUS ROG Zephyrus S17, Zephyrus S15 e Zephyrus M15

ROG Zephyrus S17 dispone di un ampio display da 17,3 pollici con cornici ultra-sottili, frequenza di aggiornamento di 300 Hz e tempo di risposta grey-to-grey di 3 ms. Tutto ciò, abbinato ad una GPU RTX 2080 SUPER, una CPU Intel Core i7 di decima generazione ed una particolare tecnologia di raffreddamento AAS che apre una grande presa d’aria sotto il laptop quando questo è in uso.

Con il suo telaio ultra-compatto, la connessione Thunderbolt 3 e le dimensioni da 15 pollici, ROG Zephyrus S15 è stato definito il laptop definitivo per il giocatore in viaggio. Questo garantirà delle prestazioni strepitose grazie alla sua GPU RTX 2080 SUPER e allo schermo a 300 Hz/3 ms, con immagini fluide anche in situazioni più frenetiche.

ROG Zephyrus M15 è il modello più conveniente, disponibile in diverse configurazioni così da assecondare le necessità e le possibilità di un pubblico più vasto, a partire dagli otto core e dai 16 thread del processore Intel Core i7 di decima generazione. E’ possibile scegliere tra un pannello FHD a 240 Hz e 144 Hz e un pannello UHD a 4K, mentre le opzioni della GPU vanno dalla conveniente ma capace GeForce GTX 1660 Ti fino alla GPU RTX 2070.

ASUS ROG Strix SCAR 17 e 15, e ROG Strix G15 e G17

Oltre ciò, ASUS ROG ha presentato anche nuovi dispositivi della famiglia Strix. A partire da ROG Strix SCAR 17, un display IPS a 300 Hz, un processore Intel Core i9-10980-HK a otto core accompagnato da un massimo di 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e GPU RTX 2080 SUPER; e ROG Strix SCAR 15, più leggero e portatile, con un display da 15,6 pollici a 300 Hz, CPU Intel Core i9-10980-HK di 10° generazione e GPU RTX 2070 SUPER.

Infine, i nuovi ROG Strix G15 e G17 sono alimentati da processori Intel di 10° generazione fino a Core i7, con display a 144 Hz (disponibile anche la variante con pannello a 240 Hz) e GPU fino alla RTX 2070 SUPER.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 sarà disponibile in Italia al prezzo di 4.499 euro, mentre i prezzi degli altri modelli verranno comunicati successivamente, insieme alla disponibilità per il mercato italiano.