Ora che la quarantena è prolungata, fare esercizio fisico non può mancare in queste giornate e per farlo basta scaricare un app direttamente sul proprio smartphone. Gli utenti hanno un’ampia scelta grazie al mondo infinito di Internet e possono scegliere l’applicazione che più preferisco, gran parte sono completamente gratuite.

App perfette per fare attività fisica direttamente in casa: ecco i nomi

In questi giorni lunghi, in cui l’unico obiettivo è limitare la diffusione del Covid -19 per distruggerlo in modo definitivo, un buon passatempo è quello dell’attività fisica. Oramai, non ci sono più scuse perché il tempo a disposizione è veramente tanto.

Una delle app più gettonate è sviluppata dal noto brand sportivo Nike, Nike Training Club. Si tratta di un’applicazione molto utile e ben sviluppata, disponibile per tutti gli smartphone o tablet Android o Apple gratuitamente. Offre un servizio completo per un buon e costante allenamento e tutti gli utenti possono verificare i progressi fin dal primo allenamento.

Per coloro che vogliono perdere peso piuttosto che fare addominali e flessioni, si consiglia di testare l’applicazione conosciuta con il nome di Perdi peso in 30 giorni. Può essere scaricata gratuitamente dagli smartphone o tablet Apple o Android ma una volta aperta ci sono alcune funzionalità premium che necessitano di un costo.

Infine, gli utenti possono scaricare Sklimbe Workout Trainer per personalizzare i propri allenamenti inserendo i giorni, l’altezza, il pezzo e tante altre cose. Una caratteristica molto particolare e interessante è quella del controllo del battito cardiaco, possibile se l’app è collegata tramite bluetooth a un cardiofrequenzimetro. Anche in questo caso è possibile scaricare su dispositivi Apple o Android.