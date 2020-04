In questi giorni già abbiamo scoperto quella che sarà la grande novità del mercato telefonico italiano. Da due settimane è arrivato in Italia il nuovo gestore WindTre, la compagnia nata dall’unione delle due compagnie, Wind e 3 Italia. La fusione tra i due operatori ha già garantito alcune modifiche a tutti gli utenti. Ulteriori novità si stanno svelando di ora in ora.

WindTre, per i clienti arriva un nuovo servizio per gli smartphone

Uno degli obiettivi di WindTre è quello di offrire a tutti gli abbonati un’ampia gamma di servizi per la telefonia mobile. Come risaputo, il principale cambiamento in programma è il lancio delle reti 5G.

La presentazione delle prime ricaricabili ha inoltre svelato al pubblico un ulteriore extra. I clienti di WindTre che decideranno di acquistare uno smartphone potranno aggiungere al loro piano il servizio Screen Protection.

Questo servizio, disponibile per chi utilizza l’opzione Telefono Incluso, rappresenta un’importante garanzia per la tutela del cellulare. Con una spesa mensile di 2,49 euro, gli abbonati di WindTre potranno sostituire all’occorrenza il display dello smartphone, qualcosa questo dovessero presentare dei danni accidentali.

Come prima operazione, chi acquista la garanzia dovrà contattare il call center del gestore al numero 0621129852. Successivamente, una volta fatta richiesta di riparazione, sarà necessario portare il proprio smartphone in uno dei centri assistenza della compagnia.

Le condizioni di questo servizio prevedono un massimo di tre riparazioni dello schermo da utilizzare nell’arco di trenta mesi. Ulteriore condizione per l’utilizzo di Screen Protection è il necessario trascorrere di dieci mesi tra una richiesta di riparazione e l’altra.