Ubisoft ha annunciato che rilascerà una serie di suoi giochi in maniera gratuita, aiutando a intrattenere le persone che sono attualmente in casa in quarantena. La nuova iniziativa coinvolgerà giochi gratuiti, demo e altro ancora per la durata di un mese. Il primo titolo gratuito è Rayman Legends.

Il gioco è ora gratuito da scaricare sul launcher di Ubisoft e non richiede alcun requisito. Potrai scaricarlo gratuitamente fino al 3 aprile e, molto presto, sarà affiancato da altri titoli gratuiti. L’idea alla base della nuova iniziativa di Ubisoft è che potresti aver bisogno di un po’ di intrattenimento per rendere più sopportabili le lunghe giornate a casa.

Ubisoft rilascia gratuitamente Rayman Legends

Quale tipo di intrattenimento migliore di qualcosa di gratuito? La società ha anche stilato un elenco delle suoi giochi gratuiti, demo e altre offerte per il mese successivo su un portale “gratuito” dedicato consultabile da questo sito web. Purtroppo, Ubisoft non ha dichiarato quali saranno i prossimi giochi in lista ma speriamo di conoscerli al più presto.

Rayman Legends è probabilmente il gioco più conosciuto nell’elenco gratuito e sarà presto affiancato da Might Magic Chess Royale e Rabbids Coding. Inoltre, la società ha attualmente elencato più demo di giochi, tra cui Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2, Trial Rising, The Division e Ghost Recon Wildlands di Tom Clancy.

Ubisoft afferma che ha in programma di aggiungere ulteriori offerte gratuite e altre ancora sul suo portale gratuito nei prossimi giorni e coinvolgerà giochi come Just Dance e Assassin’s Creedi. Inoltre, la società ha dichiarato di aver donato $ 150.000 per l’emergenza COVID-19 all’Organizzazione mondiale della sanità.