Si moltiplicano di giorno in giorno le iniziative di solidarietà digitale legate all’emergenza Coronavirus. Nel corso di queste settimane, abbiamo analizzato le migliori promozioni garantite dalle grandi aziende attive in Italia per i consumatori. Tra queste aziende, i provider di telefonia ed in particolar modo TIM sono in prima linea.

TIM, in numerosi Comuni aumenta la velocità per la Fibra Ottica

La migliori iniziativa messa in campo da TIM è attivabile attraverso il portale TIMparty. Attraverso questo sito, tutti gli utenti del gestore italiano potranno ricevere Giga illimitati per la navigazione internet da utilizzare nell’arco di trenta giorni. Sfruttando quest’inizitiva, quindi, durante il periodo di quarantena i clienti potranno non preoccuparsi di esaurire le soglie di consumo legate alla connessione in rete.

Sempre TIM sta dimostrando di avere un occhio di riguardo anche per gli utenti di telefonia fissa. La notizia di queste ore è che in molti Comuni della nazione, i tecnici dell’operatore hanno effettuato interventi d’urgenza al fine di ampliare le velocità di connessione in Fibra Ottica da 100 Mbps a 200 Mbps.

Specie nei luoghi ancora meno coperti dalla tecnologia Fibra Ottica, quest’incremento di prestazioni porterà non pochi benefici. La scelta di TIM può essere considerata strategica. Dal primo giorno dell’emergenza, la compagnia telefonia ha dimostrato di essere vicina alle esigenze dei cittadini. Considerato che molti utenti sono impegnati con il cosiddetto smart working e che molti studenti stanno seguendo le lezioni direttamente da casa, potenziare la rete internet significa offrire una maggiore libertà di azione ad una buona parte degli italiani.