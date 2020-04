Il colosso della pay TV smette di essere una delle piattaforme più amiche dei risparmiatori e in questi giorni sta rimodulando i contratti con i già abbonati. I clienti interessati da questi aumenti stanno ricevendo le comunicazioni mentre ci leggete, e di certo questa avidità da parte di Sky non sta deponendo a favore della piattaforma vista l’emergenza del Coronavirus.

Tra l’altro gli aumenti arrivano in concomitanza dell’annuncio della piattaforma di aver aderito ad iniziative di solidarietà in Italia, cosa che ha permesso la visione gratuita di tutti i canali presenti all’interno dell’offerta Sky. Non sappiamo ancora quanti clienti saranno impattati dal balzello sulle fatture, ma presto ne sapremo di più.

Sky: arriva una brutta notizia per gli abbonati

Gli abbonamenti che già usufruiscono di agevolazioni e sconti saranno così riallineati al prezzo dei contratti standard. E pare sia questa la motivazione addotta da Sky nelle lettere che comunicano lo fine dello sconto, evidenziando che in fattura è sempre stato specificato che era un prezzo straordinario rispetto alla normale tariffazione.

Quindi se siete tra quelli che hanno beneficiato del prezzo calmierato, state pur certi che Sky vi contatterà per comunicarvi il decadimento di questa promozione, obbligandovi a una data stabilita a sottostare la nuovo canone per “esigenze organizzative e amministrative”.

L’aumento si stima in un prezzo variabile che va da 1,10 a 3,50 euro in più: questo a seconda del tipo di offerta sottoscritta al momento dell’entrata in Sky. Gli utenti sono tuttavia molto scontenti di queste rimodulazioni, visto che metà della stagione sportiva sta andando in malora, e pensano che sia ingiusto.

Ad ogni modo, ricordiamo che alla data di ricezione della comunicazione suddetta è possibile procedere al recesso gratuito entro 30 giorni attraverso diversi metodi che potete trovare sul sito ufficiale.

Gli aumenti scatteranno a partire dal 1 maggio 2020.