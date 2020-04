Anche se non ci viene assolutamente voglia di ridere in questa quarantena da Coronavirus, dobbiamo trovare un motivo per essere un po’ ilari altrimenti ci deprimiamo. E quale migliore occasione se non il pesce di aprile? Il primo del mese è dunque la miglior occasione per fare i burloni e scherzare con amici e parenti, e anche in isolamento possiamo divertirci con delle app da scaricare sul nostro smartphone.

Una di quelle più gettonate è attualmente Juasapp, la quale vi può assicurare la riuscita di uno scherzo memorabile: il tutto senza uscire di casa. Ma se volete una panoramica di altre app che possono fare al caso vostro, ecco cosa potete trovare sul Play Store.

Pesce di aprile 2020: ecco le migliori app per scherzi telefonici

Detto che Juasapp è sicuramente tra le app migliori per fare scherzi telefonici di sicuro impatto, potete comunque trovare al suo interno delle sezioni alternative per stupire gli amici. Infatti la sezione “Scherzi automatici” permette di scegliere tra numerosi sketch già confenzionati da inoltrare al numero di vostra scelta. Una volta pronti fate partire la chiamata al malcapitato e godetevi la reazione, registrando anche i momenti più simpatici.

Se invece siete dei veri burloni potete optare per gli “Scherzi dal vivo”, trovando all’interno un set di manipolazioni della voce che vi renderà irriconoscibili e pronti per snocciolare il vostro arguto copione.

Segnaliamo successivamente Prank Dial, app alternativa a Juisapp che vi farà scegliere tra diversi scherzi telefonici in italiano che troverete di ottima fattura. Ma se volete fare un figurone vi consigliamo l’app che mette al centro dello scherzo WhatsApp. Infatti WhatsFake permette di creare false schermate della popolare chat con false conversazioni: fidanzati gelosi e siete avvertiti!

Infine, sempre in tema di WhatsApp vi segnaliamo un’ottima soluzione per mandare dei vocali che nessuno scoprirà essere registrati da voi. Infatti, l’utilizzo di Voice Changer, app disponibile sul Google Play Store, permette la modifica della propria voce per poter mandare un messaggio audio da brividi. Tutto quello che dovete fare è registrare il vostro messaggio scegliendo una delle opzioni disponibili prima di inviarlo.