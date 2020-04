● dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);

● lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);

● autonomi e liberi professionisti che autocertifichino «[…] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi).

Sospensione Mutui: ecco le ultime novità da Governo e Banche

Tuttavia ci sono due problemi per cui non possiamo cantar vittoria: innanzitutto la richiesta di sospensione non potrà essere inoltrata alla banche prima di un paio di mesi, e in secondo luogo il fondo stabilito dal governo a copertura delle rate non è così ampio. Il “Fondo di solidarietà” per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui consta di circa 425 milioni di euro e di certo non basterà per tutti i richiedenti.

Si può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo seguendo queste modalità di accesso:

il richiedente deve essere proprietario di una abitazione principale e titolare di un mutuo di importo non superiore a 250 mila euro.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

il richiedente verrà accettato anche se già in ritardo con il pagamento delle relative rate, purché tale ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi è stata accolta per circa 42.000 richiedenti, per un controvalore di 51 milioni di euro. Rientreranno nel Fondo di Solidarietà anche le molte partite IVA che si possono trovare in difficoltà, come sancito dall’articolo 54 del dl Cura Italia. Basterà fare richiesta dimostrando di aver subito un apprezzabile calo nel fatturato delle propria attività.