Sono giorni di grande apprensione, soprattutto durante questa “quarantena”, mentre chi non è impegnato a fronteggiare direttamente la diffusione del virus si ritrova ad ascoltare bollettini sullo stato della situazione ormai ogni giorno.

Che lo si faccia consapevolmente, informandosi o seguendo dai vari telegiornali in onda durante la giornata, ma anche inconsapevolmente, quando si sta scorrendo la bacheca dei social e si leggono titoli riferiti alla pandemia, non si può comunque fare a meno di entrare in contatto con notizie riguardanti il Coronavirus.

Ma per chi appartenesse alla prima categoria di utenti, che desidera ricevere informazioni aggiornate minuto per minuto sullo stato di avanzamento del virus a livello mondiale, sulla gestione dei vari Governi o sulle notizie di cronaca legate a questo particolare momento storico, è stato attivato da poche ore un canale Telegram per restare aggiornati su qualsiasi novità.

Coronavirus, adesso si può davvero essere informati minuto per minuto

Il nuovo canale Telegram, disponibile al link https://t.me/notizie19, va a raggruppare tutte le novità riguardanti qualsiasi aspetto dell’epidemia. Oltre agli argomenti già citati, vi si possono trovare notizie riguardo le nuove norme per il contenimento, le eventuali proroghe approvate dal Governo, le notizie più aggiornate su multe e sanzioni applicate a chi infrange le leggi imposte per la tutela della salute pubblica – tramite il protocollo di rarefazione sociale tuttora in corso.

In aggiunta, quotidianamente viene pubblicato l’ormai noto “bollettino” comprendente informazioni sul numero di nuovi contagi, di morti, di persone guarite. Viene contestualmente riportato il numero totale di contagi con precisi dettagli includenti anche il numero di infetti attualmente in terapia intensiva, il numero di infetti presentanti sintomi e il numero di persone in isolamento domiciliare.