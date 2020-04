Il Bollo Auto ed il Canone Rai costituiscono due tributi che tutti i cittadini sono tenuti a pagare. Sebbene nel corso degli anni siano state diverse le richieste avanzate dagli stessi al fine di portare ad un’abolizione dei sopracitati, ancora oggi alcun cambiamento è stato apportato. Differenti, dunque, sotto alcuni punti di vista, questi due tributi condividono una caratteristica importante: sono entrambi ancorati saldamente ai portafogli dei cittadini italiani.

Canone Rai e Bollo Auto: a quanto pare non verranno abrogati mai e poi mai

Vista la situazione attuale che l’Italia sta affrontando, pensare che il Canone Rai o il Bollo Auto possano essere abrogati è abbastanza utopistico: nonostante il Governo stia fornendo numerosi aiuti alle famiglie, al fine di affrontare l’emergenza nei migliori dei modi, non si arriverà ad una cancellazione permanente di queste due imposte. Come in precedenza, anche questa volta, la ragione principale rimane sempre una: in quale modo alternativo potrebbe lo Stato raccogliete la stessa quantità di introiti?

Il canone Rai ed il Bollo Auto non possono essere definite due semplici tributi poiché assoggettando milioni di cittadini, essi costituiscono una cospicua entrata allo Stato. Ciò suggerisce che se mai questi venissero abrogati, lo stesso Stato sarebbe obbligato a trovare modi alternativi per incassare i milioni di euro. Che senso avrebbe eliminare uno dei due per poi ritrovarsi con una nuova tassa sulle spalle? Purtroppo a niente. Ciononostante nulla vieta il cambiamento: negli anni a venire modalità differenti di pagamento potrebbero essere introdotte anche sulla base di nuove necessità.