Apple ha acquistato l’app Meteo Dark Sky. L’app è molto apprezzata per le sue mappe radar e per la precisione delle sue previsioni meteorologiche che si aggiornano ogni minuto. Sarà ancora disponibile sull’App Store di iOS, come prevedibile, ma le versioni di Android e Wear OS verranno chiuse dal 1 ° luglio. Non potrai più scaricare l’app da quelle piattaforme e le persone che sono iscritte al servizio da quelle stesse piattaforme riceveranno un rimborso quando Dark Sky verrà sospeso.

Apple: Dark Sky ha già aggiornato il suo marchio e crede nel progetto

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire al mondo le migliori informazioni meteorologiche possibili, per aiutare quante più persone a rimanere asciutte e sicure e farlo in modo da rispettare la loro privacy“, scrive il co-fondatore di Dark Sky Adam Grossman in un post sul blog. “Non esiste un posto migliore di Apple per raggiungere questi obiettivi. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di raggiungere molte più persone, con un impatto molto maggiore, di quanto potremmo mai fare da soli“.

Le previsioni, le mappe e le altre funzioni di Dark Sky continueranno a funzionare sul Web fino al 1° luglio. Il sito web rimarrà online “a supporto di clienti API e app iOS“. Per quanto riguarda l’API, rimarrà attiva fino alla fine del prossimo anno, ma Dark Sky non consentirà a nessun altro di registrarsi.