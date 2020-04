Velocizzare la rete internet su Smartphone Android è una delle operazione che più viene effettuata dai consumatori. Molto spesso, infatti, gli utenti lamentano una lentezza anomala quando sono collegati alla rete 3G/4G ed anche ad una rete WiFi. Fortunatamente, però, esistono alcune applicazioni disponibili al Download sul Play Store che permettono permettono di velocizzare la connessione ad internet. Scopriamo di seguito i dettagli.

Velocizzare rete su Android: ecco come fare

2) Download Accelerator Plus: la seguente applicazione, scaricabile gratuitamente dal Play Store, risulta essere molto facile da utilizzare. Quest’ultima, infatti, permette di suddividere i download in molteplici parti cosi da poterle scaricare molto più velocemente. Utilizzando delle connessioni multiple, quindi, ogni download viene estremamente velocizzato. Link Download.

3) Net Optimizer: la seguente applicazione è utilizzata da moltissimi utenti per migliorare le prestazioni del browser poiché permette all’utente di utilizzare dei DNS più veloci. In questo modo, quindi, è possibile velocizzare i collegamenti ai siti web e ridurre la latenza quando si gioca online. Link Download.

4) HSPA+ Tweaker: l’app è specializzata nel velocizzare le connessioni in rete dati 3G e 4G. Quest’ultima, infatti, utilizza degli script speciali i quali permettono di raddoppiare la velocità della connessione ad Internet in pochi secondi. In questo caso l’app risulta essere funzionante sia su Smartphone Android stock che su Smartphone Android rootati. Link Download.

5) 4G Speed ​​Booster: è un app molto utilizzata fra gli utenti Android poiché permette di analizzare i processi attivi in background, disabilitando quelli che fanno un’uso eccessivo della banda. In questo modo, quindi, è possibile dare più spazio ad applicazioni maggiormente utilizzate come YouTube e Chrome. Link Download.