L’app della Polizia di Stato YouPol si aggiorna dando la possibilità di segnalare anche i reati che non accadono alla luce del sole, specialmente le violenze che si consumano tra le mura domestiche. Originalmente ideata nel 2018 per dare ai cittadini modo di denunciare bullismo, spaccio di droga fuori dalle scuole e altri crimini, l’app ha un potenziale importante perché la Polizia di Stato riceve in tempo reale messaggi ed immagini dai cittadini.

Ma è proprio nell’emergenza generata dal Covid-19 che serve maggiormente, visto che tutti siamo confinati in casa ma con noi albergano i più oscuri pensieri che non hanno sfogo. Per questo YouPol da ora prevede la possibilità di segnalare i reati di violenza domestica, proprio per intercettare una eventuale ondata di crimini che non hanno occhi.

YouPol, l’app Android della Polizia si aggiorna per segnalare i reati

L’applicazione è, come detto, il frutto di passate esperienze di “citizen journalism”, laddove ogni cittadino è parte integrante delle notizie così come è parte attiva nella gestione dei crimini. Potete scaricarla facilmente dal Play Store su smartphone e tablet.

Per essere più efficace, l’app gestisce le segnalazioni automaticamente tramite il GPS dello smartphone, ma è possibile anche segnalare il luogo dove sono avvenuti i fatti. Inoltre basta un touch per chiamare direttamente la sala operativa della Questura più vicina per segnalare le criticità maggiori.

Poiché c’è in piedi un discorso riguardante la privacy, YouPol prevede anche la possibilità di di segnalare i reati in forma anonima. Dunque, anche chi è stato testimone da molto vicino del reato può stare tranquillo e segnalare il fatto all’autorità di polizia senza correre rischi di ritorsioni.