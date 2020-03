Gli effetti dell’emergenza Coronavirus si stanno verificano anche nei servizi internet che utilizziamo quotidianamente per le nostre comunicazioni. Con le persone chiamate a restare nei loro appartamenti per effettuare il cosiddetto distanziamento sociale, utile a contenere il contagio da COVID-19, le piattaforme di messaggistica come WhatsApp sono diventate sempre più importanti.

WhatsApp, un limite di secondi per la condivisione dei video

Proprio a causa del distanziamento sociale, in questi giorni sempre più persone si incontrano sulla piazza virtuale di WhatsApp. Tra chiamate, videochiamate o semplici messaggi, attraverso la piattaforma è possibile restare sempre in contatto con amici, parenti o colleghi di lavoro.

Non è assolutamente un caso se il traffico su WhatsApp negli ultimi giorni in Italia è aumentato a livello esponenziale. Con l’allargamento dell’emergenza in Europa e nel mondo, i numeri diventano ancora più importanti.

Già durante lo scorso weekend vi abbiamo parlato della preoccupazione da parte di Mark Zuckerberg per la tenuta dei server. Secondo il CEO di Facebook, questi alla lunga non potrebbero resistere allo stress di un traffico sempre crescente.

Onde evitare ogni genere di inconveniente, WhatsApp ha deciso di correre ai ripari. Nelle ultime ore è arrivata la notizia da parte degli sviluppatori circa una restrizione del servizio. A partire dai prossimi giorni, gli utenti italiani potranno condividere video con amici solo se questi sono contenuti nella durata massima di 15 secondi.

Il team di WhatsApp ha deciso di quindi di dimezzare la durata massima dei video al fine di contenere la sovraesposizione della chat. A breve, qualora la situazione in termini di traffico non dovesse migliorare, potrebbero arrivare ulteriori restrizioni.