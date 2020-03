Vodafone mira in alto: tre Special Minuti fino a 50GB per tutti

Vodafone è sicuramente uno dei gestori migliori in assoluto, riconosciuto peraltro come quello con la rete 4G più estesa in tutto il continente. Gli utenti sono benissimo che per avere la qualità migliore devono rifarsi proprio a questa azienda, la quale negli ultimi anni però avrebbe perso qualche utente.

Ovviamente non si tratta di una situazione preoccupante, ma bisogna sempre tenere alta l’attenzione. Iliad ha portato via tantissime persone a Vodafone, soprattutto grazie alle sue offerte con prezzi molto bassi. Questo ha fatto dunque scattare un campanello d’allarme all’interno dell’azienda anglosassone, la quale adesso vuole recuperare a tutti i costi gli utenti persi. Per questo Vodafone ha scelto di rilanciare le sue offerte migliori, ovvero le Special Minuti.

Vodafone adesso punta a riprendersi i suoi utenti: ecco le promo della linea Special Minuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB