Vodafone prova a recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile con il lancio di una promozione davvero molto invitante, gli utenti si ritrovano a poter richiedere 50 giga di traffico a basso prezzo.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, può essere richiesta solamente in versione operator attack per i fortunati possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad (sono esclusi Kena Mobile e ho.Mobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM, nient’altro per l’attivazione di una delle promozioni più interessanti dell’anno.

Passa a Vodafone: ecco la promozione da attivare subito

Il suo nome è Special Unlimited, all’interno sono stati posizionati ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, affiancati da minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia e SMS senza limiti da poter inviare a chiunque si desideri.

Il prezzo varia in relazione alla provenienza, i possessori di una SIM di CoopVoce o Tiscali potranno pagare solamente 6,99 euro al mese, mentre tutti gli altri (ricordiamo le limitazioni indicate in calce all’articolo) pagheranno 7 euro a rinnovo.

Indipendentemente da tutto ciò, ricordiamo che la velocità di navigazione è “limitata” a 600Mbps in download; sono da considerarsi completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, quindi sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, il canone fisso sarà da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non sarà necessario pagare tramite conto corrente bancario.