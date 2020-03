La serie televisiva The Witcher disponibile su Netflix ha riscosso un successo incredibile e ad oggi gli utenti che usufruiscono del suo servizio non fanno altro che aspettare una seconda stagione.

Le conferme della seconda stagione sono arrivate lo scorso Novembre e le riprese sarebbero dovute iniziare già nel Febbraio di quest’anno, ma attualmente anche The Witcher si ritrova nella lista delle serie televisive sospese a causa del Covid -19. Purtroppo, ad adattarsi alle nuove direttive è anche il mondo cinematografico e si tratta sicuramente di scelte necessarie per limitare la diffusione di questo virus. Le cattive notizie non finiscono ancora perché anche un attore del cast è risultato positivo al Covid -19, Kristofer Hivju noto per la sua partecipazione alla serie televisiva The Game of Thrones.

The Witcher 2: ecco tutti i dettagli sui nuovi episodi

Sulle notizie riguardanti la seconda stagione della serie televisiva si conoscono già alcuni attori che fanno parte del cast. Come anticipato precedentemente, insieme agli altri attori si aggiunge Kristofer Hivju anche se ora non sta passando un bel periodo a causa del virus.

Al cast, inoltre, si aggiunge: Carmen Laniado che interpreta il personaggio di Violet, Paul Billion e Yasen Atour che vestono i panni di due Witcher (Lambert e Coen); Agnes Bjorn che interpreta Vereena, Thue Ersted Rasmussen nel ruolo di Eskel, Mecia Simson nelle vesti di Francesca e infine Aisha Fabienne Ross che riveste il ruolo di Lydia.

Per quanto riguarda la data d’uscita ufficiale è ancora troppo presto per saperla, ma secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare nei primi mesi dell’anno successivo.