Nelle corso delle ultime tre settimane abbiamo avuto la prova di come i nostri smartphone possano tenerci costantemente in contatto anche se siamo distanti migliaia di chilometri. Nonostante ciò, però, questi ultimi possono rivelarsi un’arma a doppio taglio se utilizzati in maniera scorretta. A causa del recente periodo di quarantena forzata, infatti, il web è stato letteralmente invaso da centinaia di migliaia di fake news e messaggi falsi che, di fatto, hanno solamente confuso e buttato il fumo negli occhi di milioni e milioni di Italiani. E’ proprio in questa situazione, quindi, che l’applicazione di messaggistica Telegram risulta essere fondamentale. Attraverso un canale completamente gratuito, infatti, è possibile rimanere costantemente aggiornati su tutte le ultime novità VERE relative alla situazione Coronavirus nel nostro paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Telegram: ecco il canale per rimanere costantemente aggiornati sul COVID-19

Diventata ormai famosa grazie alla sicurezza offerta nello scambio dei messaggi e grazie ai canali tanto apprezzati dagli utenti, ad oggi Telegram ricopre un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie veritiere in merito al Coronavirus COVID-19.

Per restare aggiornati su tutte le ultime notizie, quindi, basterà collegarsi al canale soprannominato “Coronavirus News Italia” che, di fatto, raccoglie tutte le novità direttamente dal BOT ufficiale dell’OMS. In questo modo, quindi, gli utenti potranno seguire in tempo reale tutte le principali notizie, evitando quindi di cadere nelle trappole delle Fake News.

Per accedere al canale appena citato bisognerà scaricare l’applicazione Telegram, disponibile gratuitamente sia su Play Store che su App Store. Dopo aver effettuato un primo accesso all’interno dell’app, quindi, basterà cliccare su questo link e fare tap su “unisciti“.