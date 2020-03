Gli SMS sono passati di moda da un po’. È più che normale, con l’arrivo di una rete dati sempre più veloce ed efficiente. Per questa ragione, Google ha reso disponibile un servizio che porta alla ribalta questo obsoleto ma efficace metodo di comunicazione. Google Messaggi è un’app scaricabile gratuitamente dal Play Store e molto semplice da usare.

Google Messaggi, ecco le caratteristiche principali

L’uso dell’applicazione non prevede nessun costo ed è facilmente scaricabile da Google Play Store. Ha tutte le caratteristiche degli SMS, ma le combina a quelle delle chat più famose, come Telegram e Whatsapp. Ecco come funziona:

È possibile condividere emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali;

emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali; Creare delle chat di gruppo in cui invitare gli utenti con cui desiderate avere una conversazione in comune;

in cui invitare gli utenti con cui desiderate avere una conversazione in comune; Si può scegliere di condividere la propria posizione proprio come in chat;

proprio come in chat; Saprete se un altro utente sta digitando ;

; Se un utente legge un messaggio inviatogli da voi, riceverete una notifica e allo stesso modo avverrà quando lo invierete voi;

e allo stesso modo avverrà quando lo invierete voi; Proprio come nelle chat, è possibile cercare i contenuti condivisi in precedenza con l’altro utente in maniera rapida e intuitiva.

Questo servizio è disponibile tramite WiFi o rete dati e, naturalmente è utilizzabile solo da coloro che scaricano l’app. Per intenderci, non potrete utilizzare Google Messaggi con qualcuno che non l’abbia installata a sua volta. Le funzionalità sono le stesse delle più famose app di chat. L’app è compatibile con tutti i telefoni che abbiano Android 5.0, Android Lollipop e alle versioni successive.