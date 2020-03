A tutti è capitato almeno una volta di avere l’esigenza di sostituire il proprio cellulare. In questi casi potremmo avere bisogno di conservare tutte le foto, i video, e i contatti che teniamo sul nostro dispositivo. Non solo: sul nostro dispositivo conserviamo spesso anche dati importanti, password e codici di sicurezza. Per tenere i nostri dati al sicuro abbiamo bisogno di fare il backup in modo da spostare i dati da un telefono all’altro. Oggi 31 marzo, cade la Giornata Mondiale del Backup, detta World Backup Day. A questo proposito, Xiaomi mi ha deciso di regalare ai propri utenti una considerevole quantità di giga gratuiti di spazio di archiviazione. Ecco come funziona.

Xiaomi Cloud, che offerte è prevista e quegli altri vantaggi include

Per 12 mesi, Xiaomi Cloud offrirà ben 50 GB di spazio di archivazione ai suoi utenti, insieme ad altri cinque già previsti dal piano base. In questo modo sarà possibile conservare senza fatica tutti i dati disponibili sul proprio dispositivo.

Il servizio, ha un’app dedicata disponibile sullo store di Xiaomi, nonché sul browser digitando i.mi.com. Entrambe le opzioni consentono di eseguire un backup dei propri dati e di sincronizzarlo su qualunque dispositivo si desideri. Offre inoltre la possibilità di effettuare gli upload e download diretti di documenti. Ou Wen, Capo della Western Europe di Xiaomi, ha dichiarato:

Per noi, privacy e sicurezza dei dati sono da sempre di massima importanza, tanto quanto la fiducia dei nostri utenti. Approfittando quindi della Giornata Internazionale del Backup, abbiamo deciso di ampliare lo spazio di archiviazione Xiaomi Cloud di tutti i dispositivi mobile dei nostri fun italian, nella speranza di poterli incoraggiare a mettere al sicuro i propri dati.