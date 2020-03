Così come gli altri operatori attivi nel nostro paese, anche Iliad vuole offrire a tutti i suoi abbonati alcune promozioni di solidarietà digitale legata all’oramai continua emergenza Coronavirus in Italia. La compagnia francese ha messo a disposizione dei clienti un duplice regalo, uno per la connessione internet l’altro per le telefonate voce.

Iliad, doppia offerta utile per chi è abbonato all’offerta Voce

Di base, la stragrande maggioranza degli utenti Iliad può già beneficiare di due promozioni molto valide e con consumi quasi illimitati come la Giga 50 o la Giga 40. Per questa ragione, in occasione dell’emergenza Coronavirus, Iliad ha deciso di privilegiare quei clienti che hanno sottoscritto la promozione Voce.

Nei prossimo giorni – la data limite è ancora quella del 3 Aprile – gli utenti che hanno attivato la promozione con minuti illimitati al costo di 5,99 euro riceveranno questi due omaggi.

Il dono principale è rappresentato da 10 Giga internet per internet. Grazie a tale omaggio, anche chi ha attivato la promozione Voce potrà connettersi sul web. Non di meno conto è però la promozione che garantisce telefonate illimitate verso l’estero. Gli abbonati potranno comunicare con i loro cari in Nord America (in Canada e negli Stati Uniti) senza costi aggiuntivi. Le telefonare saranno incluse nel costo mensile.

Come vi abbiamo sottolineato, ad oggi, questi extra sono disponibili sino al prossimo 3 Aprile. Considerato che è quesi ufficiale una proroga del DPCM del Governo c’è da scoprire se anche Iliad ha intenzione di allungare i tempi di tale promozione. Maggiori novità a riguardo si avranno nelle prossime ore.