In un periodo storico in cui la maggior parte degli utenti effettua acquisti stando comodamente seduto sul divano di casa, invece che recarsi personalmente in negozio, Huawei decide di assecondare le necessità di tutti lanciando il proprio sito di e-commerce ufficiale.

Collegandovi direttamente a questa pagina verrete catapultati all’interno dello store ufficiale, con sconti incredibili attivi per ogni acquirente fino al 6 aprile 2020. Il Deputy General Manager Huawei CBG Italia, Pier Giorgio Furcas, sostiene che il grande passo è stato fondamentale per “soddisfare le necessità dei consumatore, con questo spazio virtuale abbiamo dato una nuova ed immediata modalità per farlo, sopratutto nel momento in cui la tecnologia è diventata fondamentale per restare vicini gli uni agli altri“.

Huawei: ecco i prezzi del nuovo e-commerce

Fino al 6 aprile gli utenti potranno acquistare Huawei P30 Pro a soli 619 euro (al posto di 849 euro), P30 a 469 euro (al posto di 649 euro) e Huawei Mate 30 Pro a 899 euro (1099 euro). Avvicinandosi ai nuovi modelli, sicuramente non può mancare la possibilità di ricevere le Freebuds 3 a titolo completamente gratuito, tramite l’acquisto dell’ultimo Huawei P40 Lite al prezzo finale di 299 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte relative a Huawei Mate Xs, l’utente avrà la possibilità di vincerlo entro il 16 maggio, per partecipare basterà registrare sul sito ufficiale l’acquisto di uno dei dispositivi dell’azienda (a patto che sia stato acquistato tra il 31 marzo e il 13 aprile, più acquisti effettuati, più possibilità di vincere).

In ultimi, Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ stanno per arrivare sul mercato, se li prenoterete riceverete uno sconto di 20 euro sul nuovo acquisto.