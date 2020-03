La quarantena avanza e, di fatto, sono sempre di più gli utenti che si stanno riversando sul gioco Free to Play Fortnite. Di recente l’azienda Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco che, di fatto, sembra non voler abbandonare in nessun modo le console e i computer dei gamers. Come ben sappiamo, ad oggi Fortnite risulta essere il gioco stile Battaglia Reale più giocato di sempre tant’è che, ogni giorno, continua a battere ogni record. In seguito all’aggiornamento della scorsa settimana che, di fatto, ha introdotto l’elicottero Choppa, finalmente è arrivato il momento della patch 12.21 che, questa volta, interesserà tutte e tre le modalità presenti nel giorno: Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Fortnite si aggiorna: ecco tutte le novità della patch 12.21

Come possiamo facilmente immaginare dal numero della patch, il nuovo aggiornamento 12.21 non introduce alcun evento importante ma, bensì, si classifica come un update finalizzato ad introdurre delle piccole migliorie. Nonostante ciò, però, il nuovo update ha introdotto delle nuove sfide che permettono a tutti i player di ottenere delle skin dorate uniche.

Oltre ai nuovi costumi, lo scopo principale della nuova patch di Fortnite è quello di risolvere i più recenti bug segnalati dalla community in tutta la mappa. E’ stata inoltre migliorata la fluidità del gameplay, consentendo quindi a tutti gli utenti di avere esperienze più ottimali.

Per ottenere maggiori informazioni in merito all’ultimo update rilasciato da Epic Games, vi rimandiamo alle patch note dell’aggiornamento pubblicate direttamente sulla piattaforma ufficiale di Fortnite.