Fitbit ha presentato Fitbit Charge 4, la nuova fitness band che offre le più importanti funzioni di un tracker per il benessere e la forma fisica, oltre a quelle più smart ed innovative, tra cui GPS integrato e Spotify Connect & Control, per il controllo di musica e podcast direttamente dal dispositivo.

Fitbit Charge 4, cosa sono i nuovi Minuti in Zona Attiva e come funzionano?

Oltre ciò, Fitbit Charge 4 supporta la rivoluzionaria funzione di Minuti in Zona Attiva, un nuovo parametro personalizzato del battito cardiaco che, basandosi sul battito a riposo e sull’età, consente di tracciare ogni attività che fa battere il cuore. Qualsiasi sia la tipologia di attività fisica eseguita, questa nuova e rivoluzionaria funzione misura il tempo in ogni zona cardio e i progressi verso l’obiettivo settimanale di 150 minuti di attività.

Basati sulla tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco 24/7 PurePulse di Fitbit, i Minuti in Zona Attiva sfruttano le zone cardio personalizzate per tracciare lo sforzo di ogni attività intensa, dagli allenamenti HIIT alla lezione di power yoga fino alla camminata veloce. Si ottiene un credito per ogni minuto di attività moderata nella zona Brucia Grassi e un credito doppio per ogni minuto di attività intensa nelle zone Cardio e Picco. Durante l’allenamento, poi, si ricevono notifiche in tempo reale sul dispositivo che avvisano quando si cambia zona, così da valutare se aumentare o ridurre lo sforzo e rendere gli allenamenti più efficaci.

Fitbit Charge 4, il fitness tracker più completo che si possa desiderare

Grazie all’app Fitbit Coach, inoltre, è possibile accedere ad una pluralità di esercizi video personalizzati e sessioni di Audio Coaching che si adattano adattano ad ogni livello di forma fisica e obiettivo quotidiano, e permette di tracciare i propri progressi e di fornire un feedback sull’esercizio, in modo tale che la sessione successiva si adatti ai progressi conseguiti e ai propri obiettivi.

Resistente all’acqua fino a cinquanta metri e dotato di uno schermo touch-screen ad alta risoluzione, Charge 4 è il primo tracker Fitbit con GPS integrato ed offre una serie di funzionalità volte a migliorare la qualità del sonno, come la sveglia intelligente, che sfrutta l’apprendimento automatico per attivarsi nel momento ottimale, la sveglia al polso e la Modalità Sonno. Oltre ciò, non mancano funzionalità essenziali, come quella per la rilevazione della saturazione di ossigeno (SpO2), la rilevazione dei piani saliti, i promemoria orari per il movimento, il monitoraggio della salute femminile e la registrazione di alimenti, acqua e peso, nonché avvisi di chiamate, i messaggi, il calendario e le app sullo schermo del tracker.

È anche possibile rispondere ai messaggi con le risposte rapide o silenziare tutte le notifiche con la Modalità Non Disturbare. Supportato anche Fitbit Pay, grazie al quale è possibile pagare i propri acquisti direttamente con il dispositivo. E l’autonomia? Non è un problema. Fitbit Charge 4, infatti, garantisce 7 giorni di utilizzo con una sola ricarica.

Fitbit Charge 4: disponibilità, prezzi e accessori

I pre-ordini di Charge 4 e Charge 4 Special Edition iniziano oggi su Fitbit.com. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 15 aprile al prezzo di €149,99 nelle varianti Nero, Prugna e Blu notte/Nero. Charge 4 Special Edition, invece, sarà disponibile a €169,99 con l’esclusivo cinturino in tessuto riflettente granito/nero, oltre al cinturino Classic nero aggiuntivo.

È possibile personalizzare Charge 4 con una gamma di cinturini, tra cui quelli in tessuto riflettente realizzati con fibre riciclate REPREVE nei colori Blu notte e Prugna; quelli più sportivi traspiranti nei colori Verde Militare e Bianco Ghiaccio; e il più elegante cinturino realizzato a mano con pelle Horween. Gli accessori per Charge 4 sono venduti separatamente online e nei negozi a partire da €29,99.