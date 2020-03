Diesel o elettrico: i 5 motivi per cui gli utenti scelgono il gasolio

Di solito quando un utente deve acquistare un’automobile, sa bene quali sono le caratteristiche che più gli interessano. Tra queste ovviamente c’è il fattore estetico, il quale non può passare inosservato, così come la cilindrata del motore e tanti altri aspetti tecnici del veicolo. Uno dei fattori sui quali però l’acquirente si focalizza di più è ovviamente il carburante che alimenta l’automobile, il quale può essere una vera e propria discriminante per la scelta finale.

Il diesel sembra andare ancora per la maggiore, nonostante in molti l’abbiano sconsigliato e nonostante qualcuno creda che ben presto sarà sostituito del tutto. I motori elettrici continuano con la loro ascesa, ma a quanto pare gli utenti non tradirebbero il caro vecchio motore a gasolio. Con i nuovi aggiornamenti i motori diesel sono diventati molto meno inquinanti, ma esisterebbero svariati motivi per i quali gli utenti continuano a sceglierli.

Diesel contro elettrico: ci sono alcuni motivi ben precisi che portano gli utenti a scegliere l’auto a gasolio

La scelta di un’automobile diesel piuttosto che di un’automobile elettrica è determinata ormai da alcune motivazioni principali. La prima è il costo di listino, il quale nel caso delle auto elettriche risulta, di solito, molto più alto. Seguono poi i costi di manutenzione ordinaria, i quali per un’automobile diesel, vista anche la semplice reperibilità di pezzi di ricambio, risultano molto più economici.

Da non sottovalutare un altro aspetto: l’assenza di colonnine di ricarica sul territorio, le quali rendono difficile il rifornimento di un’auto elettrica. Lo stesso rifornimento che in alcuni casi può costare di più rispetto a quello di un’auto diesel. Infine lo smaltimento di un’automobile elettrica sarà certamente più inquinante rispetto a quello di un’auto a gasolio.