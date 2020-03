CoopVoce batte Vodafone e TIM con la nuova offerta da 50 Giga in 4G

Le migliori offerte di un gestore, si sa, sono il biglietto da visita principale da mostrare al pubblico e non solo. Bisogna infatti mostrare i denti anche alla concorrenza, e in questi ultimi mesi CoopVoce ci sarebbe riuscita alla grande. La nota realtà che si occupa di telefonia mobile in ambito virtuale sta stupendo tutti, soprattutto dopo il suo cambio di strategia.

Stiamo parlando infatti di un gestore che prima non aveva alcun tipo di influenza sul pubblico, visto che le sue offerte non avevano i contenuti che gli utenti potevano trovare nelle promo della concorrenza. CoopVoce ha poi lanciato alcune nuove proposte che hanno dimostrato che la situazione stava cambiando: le offerte, oltre ad un prezzo molto conveniente, cominciavano a presentare contenuti a volontà.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti ha fatto fare il salto di qualità all’azienda con ben 50 giga in 4G

Il provider di Coop ha modificato la sua strategia, raggiungendo sempre più nuovi utenti. La nuova offerta della linea ChiamaTutti, la Top 50, dimostrerebbe in pieno proprio il cambiamento effettuato.

CoopVoce ha trovato moltissimi riscontri in questi giorni per quanto riguarda la sua nuova proposta, la quale offre davvero il massimo. All’interno di questa nuova soluzione è possibile trovare il meglio visto fino ad ora in casa Coop. Stiamo parlando infatti di minuti senza limiti per telefonare a chiunque in giro per l’Italia e non solo, 1000 SMS da inviare a tutti i gestori e infine anche 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di soli 10 € al mese per sempre, con l’offerta che è disponibile anche per i già clienti.