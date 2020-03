Carrefour rinnova il proprio volantino lanciando una nuova campagna promozionale interamente mirato sui prodotti di prima necessità, ma con anche piccole tendenze verso il mondo dell’elettronica e della telefonia generale.

Gli acquisti, come sempre accade da ormai qualche settimana, potranno essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita Carrefour sul territorio, sul sito ufficiale è possibile fare la spesa, ma le limitazioni e le liste d’attesa sono veramente lunghissime. Molto allettante è l’unico smartphone in promozione, un modello di casa Huawei in vendita ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima.

Per scoprire le offerte Amazon migliori di oggi, nonché per conoscere anche tantissimi codici sconto gratis, correte ad ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale interamente dedicato.

Carrefour: il volantino è ricco di occasioni

Il dispositivo mobile in questione è il buonissimo Huawei Y5 2019, un modello naturalmente di fascia bassa, ma comunque acquistabile in tutti i negozi fino al 13 aprile al prezzo finale di soli 89 euro.

La scheda tecnica parla di un display IPS LCD da 5.71 pollici con risoluzione 1440 x 720 pixel, sistema operativo Android 9, processore MediaTek Helio MT6761, fotocamera posteriore da 13 megapixel, anteriore da 5 megapixel, nonché ovviamente tutta la sensoristica del caso (con anche il rilevamento delle impronte digitali) ed una buona batteria da 3020mAh.

L’acquisto risulta essere consigliato agli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone per chiamare, inviare SMS ed effettuare le operazioni di base; è chiaramente migliore dell’Onda visto nei giorni scorsi, in quanto permette di installare tutte le applicazioni dal Play Store. Per le informazioni sul volantino Carrefour, aprite il seguente link.