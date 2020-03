Non hai più scuse per non comprare una bici elettrica. In questo caso, “comprare” non è neanche il termine adatto visto che puoi averla Gratis.

Esatto! Vi assicuriamo che non c’è alcun errore di battitura o fake news ad alimentare quanto riportato dalla redazione del DMove (Corriere della Sera) in questi giorni. Sta di fatto che sono stati appena approvati alcuni incentivi speciali per chi decide di passare alla micro-mobilità elettrica. Lo sconto è totale con i clienti che ricevono un voucher imperdibile da 1500 euro. Si potrà usare per azzerare il costo di una eBike ultimo modello o in altro modo. Vediamo come.

Tutti i modi per avere 1500 euro Gratis: compra una eBike o usa il tuo buono in questo modo

A mettere una pietra tombale sui veicoli inquinanti ci pensa un nuovo Decreto pubblicato in via del tutto ufficiale nel contesto della mobilità green. Lo sconto per l’acquisto di veicoli a batteria su due ruote ha alzato l’asticella dell’interesse per chi possiede vecchie auto a benzina e gasolio.

Entrando nel merito della questione si scopre che per i detentori di auto Euro 3 (classe inclusa) è possibile riscuotere il buono a seguito della rottamazione da prevedersi entro il 31 Dicembre 2021. Il tempo sicuramente non manca ed è concesso anche per chi dismette motoveicoli o ciclomotori fino ad Euro 2 o Euro 3 per moto a 3 tempi. Ciò che cambia, in questo ultimo caso, è la quota di ritorno che scende a 500 euro.

Il premio verrà erogato come pattuito sotto forma di buono spesa da usare per portarsi a casa una bici elettrica nuova da uno degli esercenti indicati che aderiscono all’iniziativa. Si dovrà usare entro tre anni ed eventualmente si potrà convertire a propria scelta in abbonamenti per l’uso dei mezzi pubblici e lo sharing.

La disponibilità è limitata a specifiche aree, ovvero quelle metropolitane con oltre 50.000 abitanti o iscritte ai registri di infrazione ambientale di queste Regioni: