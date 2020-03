L’offerta WindTre Young Edu attualmente rivolta dal gestore ai clienti under 30 è scontata ad un prezzo straordinario per i primi tre mesi. I clienti interessati all’attivazione della tariffa possono effettuare l’acquisto della nuova SIM e decidere di procedere o meno con il trasferimento del numero dal precedente operatore telefonico. L’acquisto e la contestuale attivazione della promozione possono avvenire direttamente online, tramite il sito ufficiale WindTre.

Passa a WindTre con l’offerta Young EDU a soli 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi!

Il gestore WindTre dedica la sua offerta Young Edu esclusivamente ai clienti under 30, i quali possono ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità.

La promozione prevede una spesa mensile di 9,99 euro, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi i clienti dovranno, invece, sostenere una spesa di 11,99 euro al mese. Il costo di rinnovo, così come le eventuali ulteriori spese, dovrà necessariamente essere saldato utilizzando una delle modalità di pagamento previste dal gestore, quindi: tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione potrà essere effettuata entro il 3 Aprile 2020, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore, che sconta il costo di attivazione a 6,99 euro, anziché 49,99 euro. I clienti che effettuano l’acquisto della SIM dovranno però rispettare un vincolo contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato l’operatore procedere con l’addebito dei 43,00 euro inizialmente scontati dall’attivazione. Quindi. i clienti saranno costretti a saldare la spesa in 24 rate di 1,80 euro al mese.