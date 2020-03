L’operatore WindTre ha recentemente lanciato la Unlimited Special, riservata ai clienti di rete fissa che prevede minuti e Giga illimitati e alcuni SMS a soli 9.99 euro al mese.

Il nuovo brand unico ha concluso le operazioni di unificazione solamente qualche settimana fa e sono iniziate a comparire le prime offerte convergenti con bundle illimitati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ha lanciato la Unlimited Special a soli 9.99 euro al mese

La promozione Special Unlimited è riservata a coloro che dispongono già di una linea fissa e scelgono di acquistare una nuova SIM, per un massimo di tre SIM per intestatario di linea fissa. Questa offerta prevede minuti e Giga illimitati e anche 200 SMS al mese al prezzo di 9.99 euro al mese. Le modalità di pagamento sono due, la prima tramite credito residuo su SIM Card e la seconda tramite Easy Pay, il pagamento automatico di WindTre.

I costi di attivazione sono strettamente correlati alla modalità di pagamento, nel caso in cui si scelga il credito residuo, verranno addebitati 6.99 euro una tantum. Nel caso in cui si scelga invece l’opzione Easy Pay, con addebito su conto corrente o carta di credito, il costo è ugualmente di 6.99 euro senza costi aggiuntivi se l’offerta viene mantenuta per almeno 24 mesi.

In caso contrario, ovvero in caso di recesso anticipato, verranno addebitate 24 rate di 1.80 euro ciascuna, per un totale di 49.99 euro. Qualsiasi sia il metodo di pagamento scelto, il costo di una nuova SIM Card è di 10 euro. L’offerta in questione può essere attivata in tutti i negozi Wind e Tre. Infine, qualora decideste di attivare la Unlimited Special avrete la possibilità di richiedere uno sconto sul canone mensile fisso, che da 25.99 euro al mese andrebbe a scendere a 19.99 euro al mese.